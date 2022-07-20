Польша выдала белорусам почти 356 тысяч виз после выборов 1 20.07.2022, 14:10

Также 50 505 белорусов имеют вид на жительство в Польше.

С августа 2020 года по 30 июня 2022 года Польша выдала белорусам 355 992 виз. Из них гуманитарные визы получили 36 614 граждан Беларуси. 42 932 визы были выданы по программе Poland Business Harbour и 59 581 – на основании карты поляка, сообщает телеграм-канал «Белорусы в Польше».

По данным пограничной службы Польши, с 18 августа 2020 до 10 июля 2022 года 37 976 обратились за помощью на территории Польши. Из них 32 562 белоруса въехали в Польшу по гуманитарным визам, 9 545 человек приехали по программе Poland.Business Harbour, 5324 белоруса обратились за международной защитой при пересечении границы, 90 граждан Беларуси получили разрешение на въезд в Польшу без визы.

Сегодня 50 505 белорусов имеют вид на жительство в Польше. Большинство из них получили постоянный ВНЖ на основании польского происхождения и наличия карты поляка.

В цифровом соотношении это выглядит следующим образом:

Постоянный вид на жительство — 27932;

Временный вид на жительство — 19607;

Дополнительная защита — 2219;

Карта резидента Евросоюза — 408;

Статус беженца — 293.

За 2021 года власти Польши выдали белорусам 38 387 ВНЖ, в 2020-м – 23 430, в 2019-м – 18 234.

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