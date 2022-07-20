Турецкие кафе освоили новый способ обмана туристов 1 20.07.2022, 14:13

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Как не попасть впросак.

Туристы в Турции сообщили о новой хитрости местных заведений общепита — двух вариантах меню, один с лирами, другой с евро, пишет «Вокруг света».

Сначала клиенту приносят меню, где цены указаны в национальной валюте. Обрадованные дешевыми блюдами гости спешат заказать по несколько позиций, а когда настает время расплачиваться, видят огромную сумму. Если туристы возмущаются, администратор показывает им второй вариант меню — там те же самые фотографии блюд и цифры, но валюта другая.

Сейчас лира в 18 раз дешевле евро, поэтому сумма увеличивается очень существенно.

Единственный способ защититься об такого обмана — сфотографировать первый вариант меню на телефон и потом предъявить как доказательство. В таких случаях в Турции всегда извиняются и выписывают правильный счет, скандалить и вызывать полицию никто не будет.

Другой способ заставить клиента заплатить больше — якобы перепутанные счета для разных столиков. Есть вероятность, что подвыпивший посетитель не заметит, что счет чужой, заплатит в несколько раз больше.

В кафе и магазинах Турции опытные туристы советуют чаще расплачиваться картой — это не всегда избавит от обмана, но гарантирует, что вас хотя бы не обхитрят со сдачей и курсами валют.

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