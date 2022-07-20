Как одна деталь из расследования ICAO разрушает всю версию белорусского режима 20.07.2022, 14:25

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Фото: Reuters

Власти использовали фейковый скриншот?

В докладе ICAO об инциденте с бортом, которым летел Протасевич, помимо показаний диспетчера, есть еще одна важная деталь. Это мейлы, полученные аэропортами, пишет «Наша Нiва».

Согласно информации Департамента по авиации Беларуси, первое сообщение об угрозе взрыва на борту было получено 23 мая 2021 года в 12:25 на электронную почту info@airport.by.

Второе сообщение на почту минского аэропорта, по их словам, пришло в 12:56, когда рейс Ryanair FR4978 уже начал снижение для посадки в Минске.

Однако расследование показало другую картинку. С почтового адреса, который якобы использовал «Хамас», в тот день было отправлено шесть сообщений. Четыре почти одновременно — в аэропорты Вильнюса (12:25), Афин (12:26), Софии (12:27) и Бухареста (12:28). В 12:34 такое письмо пришло на имейл аэропорта в Киеве.

Отправка письма в аэропорт Минска зафиксирована только в 12:56 — почти через полчаса после того, как диспетчер передал борту сообщение о возможной угрозе (диспетчер сообщил об этом экипажу в 12:30).

Что касается первого письма, которое якобы получал минский аэропорт, то единственное документальное свидетельство его существования — скриншот, переданный Департаментом по авиации. Другие сведения в электронной почте аэропорта «не сохранились».

Надо отметить, что поскольку отправители пользовались защищенной почтой Protonmail, то расследователи не могли видеть содержание сообщений — только время, в которое они присылались на тот или иной адрес. И никакого письма в 12:25 зафиксировано не было.

Возможно, информацию о бомбе Минск получил по телефону от коллег из других аэропортов? Однако департамент по авиации отказался передать для расследования телефонные разговоры между работниками аэропорта в тот день. Они сослались на статью 28 Конституции, гарантирующую невмешательство в личную жизнь и сохраняющую тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений.

Учетная запись пользователя, с которой были отправлены эти письма, была создана 14 мая 2021 года и использовалась в последний раз 25 мая того же года.

Диспетчер сообщил расследователям, что вскоре после того, как он заступил на дежурство и генеральный директор «Белаэронавигации» в сопровождении неустановленного лица вошел в рабочее помещение пункта управления воздушным судном, обсуждался вопрос о наличии бомбы на борту Ryanair и говорилось, что самолет должен приземлиться в аэропорту Минска.

Эти обсуждения имели место примерно в 10: 10:10 — до вылета рейса из Афин.

Неустановленное лицо — предположительно, сотрудник КГБ.

Что касается самолета МиГ-29, то он был поднят в воздух в 13:04, и в 13:09 совершил посадку. В воздухе он находился на расстоянии 55 км от самолета. Однако никакой коммуникации между пилотом истребителя и Ryanair не было. Расследование пришло к выводу, что МиГ-29 непосредственно не причастен к посадке борта с Протасевичем.

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