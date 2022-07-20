Войска РФ впервые потеряли в Украине беспилотник «Ласточка-М» 1 20.07.2022, 14:31

2,946

Стало известно о его «начинке»

Россия в войне против Украины впервые потеряла новый беспилотный комплекс "Ласточка-М". Факт уничтожения этого российского ударного БПЛА зафиксировала международная неправительственная организация Conflict Armament Research (CAR), специализирующаяся на отслеживании оружия, применяемого в ходе вооруженных конфликтов.

Разобрав сбитый БПЛА, эксперты организации обнаружили много компонентов западного производства, цепочки поставок они обещают отследить. Об этом сообщил директор CAR Дамьен Сплитерс.

Российские войска впервые потеряли беспилотник "Ласточка-М", который задокументировали в CAR. Исследователи зафиксировали факт уничтожения беспилотника и разобрали его на детали. В ходе изучения содержимого этого российского БПЛА выяснилось, что много компонентов беспилотника сделаны не в России. Аналитики планируют установить цепочку, по которой западные технологии попадали в РФ для производства БПЛА.

"Ласточка-М" – это легкий ударный беспилотник ВС РФ, входящий в огневой комплекс. Он применим для уничтожения живой силы и бронированной техники врага. Впервые БПЛА был представлен на учениях "Запад-2021". Тогда "Ласточка" совместно с "Орланом-10" и "Орионом" были задействованы в масштабных маневрах.

Взлетная масса этого БПЛА составляет 5,2 кг. Летать он может на 45 км, в воздухе проводить до двух часов. "Ласточка-М" способна подниматься на высоту до 3600 м и лететь со скоростью 65-120 км/час.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».