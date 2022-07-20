Ученые обнаружили неожиданный эффект от употребления «напитка шаманов» 2 20.07.2022, 14:37

1,064

Фото: eskymaks/Depositphotos

Специалисты из Бразилии и Испании провели опрос.

Группа ученых из Бразилии и Испании выяснила, что люди, регулярно употребляющие южноамериканский напиток-галлюциноген, чаще ведут здоровый образ жизни.

Специалисты провели опрос среди лиц, регулярно посещающих церемонии и употребляющие аяуаску, сообщает nv.ua.

Участники заполнили анкеты, ответив на вопросы о состоянии здоровья. В их числе были пункты о пищевых привычках, уровнях физической активности, употреблении психоактивных веществ, использовании рецептурных лекарств, посещении врачей, наличии хроническихзаболеваний, а также субъективном восприятии здоровье.

Другими показателями физического и ментального благополучия были социальная поддержка, психическое здоровье, стратегии выживания, а также ценности и удовлетворение жизнью.

Исследователи проанализировали результаты анкеты, а затем сравнили полученные данные с нормативными данными. Это сравнение показало, что у тех, кто употреблял аяуаску, реже наблюдались повышение кровяного давления, случаи диабета или хронических заболеваний, чем у населения в целом. Они также были менее одиноки, чем в среднем по стране, и более физически активны: 74% из них выполняли национальные рекомендации по физическим упражнениям.

Те, кто употреблял аяуаску, также соблюдали здоровое питание — они потребляли больше фруктов, овощей и бобовых и меньше мяса и злаков.

Потребление алкоголя, табака и героина потребителями аяуаски было сопоставимо со средними показателями по стране, хотя они употребляли больше каннабиса, МДМА, ЛСД, трюфелей, псилоцибиновых грибов, кокаина и амфетаминов.

Целью ученых было выявить реальный вред от известных галлюциногенов, поскольку, по их утверждению, эти вещества часто стигматизируются.

«Политические решения о регулировании наркотиков не имеют доказательств и обычно основаны на морали и предрассудках», — говорят они.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».