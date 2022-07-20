Иран использует слабое положение России 1 20.07.2022, 14:46

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Эксперт рассказал, какие это будет иметь последствия.

Путин отправился в Иран, чтобы просить беспилотники для своей армии. Эксперты считают, что Иран может использовать слабое положение России, чтобы она уступила в некоторых вопросах.

Об этом 24 каналу сказал Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски". Он говорит, что Путин продолжает играть игру "многополюсного мира".

По его словам, он продолжает убеждать себя и россиян, что хочет создать "многополюсный мир" и идти против США. "Мол, Байден поехал на Ближний Восток. А пути возглавит другую сторону мира", – говорит он.

Фараджаллах подчеркнул, что вопрос взаимоотношений между США, Саудовской Аравией и другими странами являлся основной темой визита Байдена на Ближний Восток. Речь идет о создании антииранской коалиции.

"А это очень отрицательный месседж. Путин на этом будет играть, мол, чтобы собрать проиранскую коалицию, чтобы противостоять США. То есть здесь есть взаимоинтерес между Ираном и Россией, ведь два этих государства – изгои мирового сообщества", – убежден редактор.

По его мнению, Иран будет пытаться максимально пользоваться слабой позицией России, чтобы она уступила вопрос Сирии, потому что Иран хочет российские базы, которые там расположены.

"А также о возможности использования ядерной технологии для своей программы. Так как Иран будет шантажировать Европу и США", – добавил редактор.

Фараджаллах уверяет, что путин хочет показать, что он еще может что-то предложить, в частности, он будет предлагать свою поддержку в вопросе энергетики и увеличения инвестиций "газпрома".

"Однако здесь есть большое "но" – то, что объединяет эти страны, тут же их и разъединяет. Ведь оба государства под санкциями. Сейчас Россия и Иран будут конкурировать на энергетическом рынке", – сказал он.

Редактор портала "Украина по-арабски" отметил, что Иран до сих пор не определился по вопросу войны России против Украины. Ранее он официально осуждал это вторжение и не собирается признавать псевдореспублики на Донбассе. Поэтому Иран мало что захочет предложить России.

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