Белорус рассказал, как две недели живет в доме с погрузчиком в стене 20.07.2022, 14:47

Если его достать, рухнет крыша.

Уже две недели семья Михаила Иващенко из городского поселка Тереховка живет с погрузчиком в стене. 6 июля машина местного сельхозпредприятия «Тереховка-Агро» въехала в их дом — и до сих пор стоит на месте ДТП. Повреждены фасад и боковая часть постройки. «В понедельник приезжали из хозяйства, хотели забрать погрузчик, но я не дал. Ведь, если его достать, рухнет крыша», — не скрывает эмоций владелец дома. «Тереховка-Агро» не отказывается оплачивать ремонт, вот только когда начнутся работы, никто не понимает.

В истории разбирался блог «Отражение».

Семья Михаила многодетная. С женой у них трое детей-детсадовцев. В их доме, построенном еще когда отец мужчины «бегал пацаном», четыре комнаты.

— Это теплый, уютный домик, — коротко описывает собственность хозяин.

Вечером, 6 июля, дома было пять человек. Михаил с детьми и его отец — мужчина после инсульта. Все находились в обеденной зоне рядом с кухней и в какой-то момент услышали звук, словно что-то громко упало.

— Я не понял, что случилось. Дети рядом, вроде никто не шкодит, и пошел в комнату, откуда донесся звук. А там стена вынесена, кирпичи! — описывает ситуацию собеседник.

Когда водитель вышел из кабины, никаких травм Михаил у него не заметил. Только сильный испуг.

— Что он вам сказал?

— Да ничего, что тут говорить. Мы позвонили в 102. Приехала ГАИ, оформили протоколы — и все.

Затем была газовая служба: в углу дома, куда въехал погрузчик, находится газовый ввод.

— Они сняли трубу от насоса, поставили заглушку — и разъехались, — продолжает Михаил. — Газа в доме нет, отопление повреждено. Чтобы готовить, пришлось приобрести электрическую плиту.

«Я им сразу сказал: погрузчик тут будет стоять, пока не начнутся работы»

После аварии Михаил с супругой отправили детей к бабушке в соседнюю деревню. Сами они, как и отец мужчины, продолжают жить в доме с погрузчиком в стене. Собеседник не скрывает: им предлагали на время переехать в однокомнатную квартиру.

— Но как там жить вшестером? — задается вопросом мужчина, объясняя, почему от данного варианта они отказались.

— Уехать на время к родне тоже не вариант. У нас большое хозяйство, теплицы. Я все время на огороде, — добавляет Михаил. Подсобное хозяйство — это и есть его основной заработок.

На вопрос безопасно ли находиться в таком доме, хозяин честно отвечает: «Не знаю, я же не эксперт». По его словам, никакой оценки состояния жилья никто не проводил. А сами они в поврежденную комнату не заходят.

— Предприятие отказывается помогать с ремонтом?

— Нет. Да у них и выбора нет. Я им сразу сказал: погрузчик тут будет стоять, пока не начнутся работы. Из Добруша, я так понимаю, из райисполкома, приезжал замначальника по строительству. Фамилии я не помню. Увидел дом, взялся за голову. Забрался на крышу, посмотрел — и уехал. Так что пока у нас тишина. Видимо, все что-то пытаются решить, договариваются. Предприятие мне предлагало нанять людей, которые будут все ремонтировать, но я отказался. Кто мне даст гарантию на то, что они сделают? А у меня дети. Я сказал, восстановлением должна заниматься строительная компания. Мне без разницы какая.

— Вы понимаете, сколько придется ждать, пока начнутся работы?

— Надо, и месяц будем ждать. Посмотрим, что будет дальше. В понедельник приезжали из хозяйства. Хотели вытащить погрузчик, я не дал, потому что крыша сложится. Это же всем понятно. А еще меня насторожило, что они собирались забрать транспорт, не вызвав газовую службу. Не дай бог ведь что-то пойдет не так, и поломают ввод. Не понимаю, чем они руководствуются.

По информации «Новостного портала Добрушчины», ДТП произошло из-за того, что в тракторе были не исправлены системы гидравлики и тормозов. В отношении виновных составлено несколько административных протоколов, в том числе и за выпуск на линию неисправной техники.

У Иващенко была обязательная страховка на дом. Однако, как пишет издание, в компенсации ущерба семье отказали. Причина — строение пострадало при ДТП, а значит, есть виновный, который и несет ответственность. У погрузчика же страховки не было.

— Ночи сейчас прохладные. Как жить без стены?

— Свежо.

— Скоро осень, как в холода быть в таком доме?

— Сейчас мне нужно думать о том, как кормить детей. Зачем мне забивать голову чужими проблемами. Конечно, я понимаю, что это и моя проблема, но пока я не вижу смысла отвлекаться от своих дел. Я хотел сделать независимую оценку повреждений. Сколько это будет стоить, мне точно не сказали, но сумма должна быть немаленькая, у меня нет таких денег. Хозяйство тоже оценкой не занималось. Не понимаю, как люди могут начинать что-то ремонтировать, если не посчитано, какой ущерб они нанесли.

«Буду договариваться, чтобы семье помогли поскорее»

Директор «Тереховка-Агро» Руслан Соколов пояснил, что они обязательно будут помогать Иващенко с восстановлением и сейчас прорабатывают с коммунальниками, где бы семья временно могла пожить.

— Мы предложили им однокомнатную квартиру, они отказались. Обзваниваем по объявлениям людей, которые продают дома и квартиры. Просим заселить их к себе, но все нам отказывают, — рассказывает руководитель сельхозпредприятия. — Кроме того, мы созваниваемся со строительными фирмами, чтобы они приехали, посмотрели дом, составили смету и приступили к ремонту. Пока вышел на гомельский стройтрест № 14. Гендиректор дал мне контакт инженера по строительству. Он пояснил, что пока все каменщики и плотники заняты, все на «горящих» объектах. Сегодня (мы общались 19 июля. — Прим. «Отражение») буду его набирать, договариваться, с какого числа они могут приступить к работе.

По словам Руслана Соколова, они также планируют связаться еще с несколькими строительными организациями. Возможно, говорит, у кого-то из них получится приступить к работе быстрее.

— Но вы пока ни с кем дополнительно не связывались?

— Связывались, мои специалисты со всеми связывались, но все, кроме стройтреста № 14, пока отказали. Все поясняют, на «горящих» объектах заняты.

— В стройтресте не сказали, когда они смогут начать?

— Нет, но я буду договариваться, чтобы семье помогли поскорее.

— Осень ведь скоро.

— Я понимаю. Я думаю, если бы мы могли восстанавливать своими силами, то давно бы уже нашли специалистов. Но семье важно, чтобы их домом занималась именно строительная организация.

— А как водитель погрузчика?

— Он не пострадал, но травма моральная. Он очень переживает.

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