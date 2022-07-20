Бизнес-центр на Октябрьской, построенный на месте музея ВОВ, выставили на продажу

Бизнес-центр на Октябрьской, построенный на месте музея ВОВ, выставили на продажу7
- 20.07.2022, 15:16
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Объект давно построен, но так и не заработал.
Бизнес-центр Capital Palace на Октябрьской площади в Минске стал известным, так и не запустившись. Его появлению предшествовал снос музея Великой Отечественной войны. Дело было еще в 2014-м, потом несколько лет площадка пустовала, позже стройка пошла.
Объект давно построен (его фасады тоже бурно обсуждали), но пока так и не заработал. Теперь его выставили на продажу, пишет Onliner.
Объявление о продаже многофункционального комплекса от Dana Holdings появилось на сайте агентства недвижимости «Динас».
Объект описывается так:
«Знаковое для Беларуси место с современными и историческими традициями города и страны поистине уникально. Вокруг расположены популярные и эксклюзивные объекты и сооружения».
«Отличная возможность получить в собственность успешный бизнес-объект, приносящий прибыль, позитив и престиж».
Здание прописано по Интернациональной, 38, восьмиэтажное. Площадь — от 15 182 до 31 690 «квадратов». Есть двухуровневый подземный паркинг на 170 машино-мест.
В агентстве недвижимости Onlíner пояснили, что стоимость пока не раскрывают, она договорная.
— Возможна покупка объекта как целиком, так и части, например этажа.
По словам собеседника, здание введено в строй еще в 2020 году.