В Купянске морг переполнен телами российских оккупантов 4 20.07.2022, 15:14

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Армия РФ несет большие потери в Харьковской области.

Российские оккупанты в боях с украинскими воинами на Харьковщине несут большие потери. Им уже некуда складывать тела своих погибших, городской морг во временно оккупированном Купянске переполнен.

Захватчики вынуждены были подгонять в город рефрижератор, чтобы грузить туда тела уничтоженных украинскими воинами солдат РФ. Об этом obozrevatel.com стало известно из собственных источников в украинской разведке.

По данным источника, морг во временно захваченном Купянске на Харьковщине уже переполнен. Там в настоящее время хранится более 50 тел оккупантов.

Чтобы выйти из ситуации, 14 июля оккупационные войска вынужденно пригнали в город рефрижератор. Туда загружали трупы уничтоженных захватчиков.

Напомним, на днях ВСУ уничтожили несколько штурмовых групп российских оккупантов: погибшими и ранеными враг потерял более 40 человек.

Также сообщалось, что украинские воины за последние сутки ликвидировали 200 оккупантов, уничтожили девять танков и самолет врага. Общие потери России в живой силе составили 38 750 российских военнослужащих.

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