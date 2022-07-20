Китайский чай составляет конкуренцию алкоголю 3 20.07.2022, 15:29

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Фото: Zoonar GmbH / Alamy via Legion Media

Традиции употребления чая находят все больше приверженцев.

Культура китайского чая развивается многие годы. Ее популярность обусловлена не только тем, что нас привлекают необычные традиции востока и медитативное спокойствие, но и таким интересным явлением, как «чайное опьянение». «Вокруг света» рассказывает, почему некоторые люди давно предпочитают чай алкоголю.

Великий чайный путь

Возможно, вас удивила идея подбирать чай «под запрос», но многие фанаты этого напитка уверены, что чаепитие позволяет достигать разных целей. Так, чай помогает взбодриться, расслабиться и даже опьянеть. И последний эффект притягивает больше всего внимания. Запросы об «алкогольных» свойствах чая все чаще мелькают в поисковиках, а некоторые любители уже стали «чайными пьяницами».

Опьянение красотой

Как объясняет создатель проекта по популяризации китайского чая ШЕН Никита Заседателев, такая привлекательность китайского чая может быть связана с тем, что в нем содержатся алкалоиды. В то же время знаток чайной культуры и популяризатор чая Полина Сагара придерживается иного мнения.

— Чай не содержит таких опьяняющих веществ, которые подействуют на любого человека в любой ситуации. Но у него есть традиции употребления, богатство аромата и тонкость, которая требует внимательного пития. Многое в чайной традиции связано с дзен-буддистскими традициями, и чай может быть инструментом для достижения просветления. Представьте: у вас есть традиция с флером дзен-буддизма и продукт с невероятной ароматикой, требующий внимания. Так, созерцание сочетается с неспешным получением удовольствия — опьянение красотой в этом случае вполне возможно.

Она добавляет, что эффект опьянения при желании можно получить от всего: от чая, мускатного ореха, какао и даже шалфея.

— Самовнушение и ожидания определенного эффекта, подкрепленные маркетинговыми легендами, а также принадлежность группе, общее настроение — это имеет огромное значение! Что хочешь, то и получишь, — подчеркивает Сагара.

Клин клином

Впрочем, некоторым людям китайский чай помогает побороть страсть к алкоголю — так произошло с 25-летним Владом.

— Раньше я пил очень много пива, ни один день без этого не обходился. При этом я старался прикрыть свою пагубную привычку тем, что пью крафтовые напитки, разбираюсь в их тонкостях и нюансах вкуса. Когда я познакомился с культурой китайского чая, у меня получилось без проблем переключиться на него, благодаря чему я значительно улучшил здоровье, — рассказывает молодой человек.

Полина Сагара подтверждает, что многие люди в ремиссии алкоголизма переходят на чай. При этом они предпочитают заваривать очень крепкий чай и могут ощутить неприятные последствия: учащенное сердцебиение, скачки давления и дрожь в руках. Если заваривать чай по правилам, ничего этого не будет.

Что касается риска развития зависимости от чая, сильно переживать об этом не стоит, уверены специалисты.

— Зависимость возможна, но только психологическая. Знаете, у меня была какое-то время зависимость от походов на классическую музыку. Я ходил по два раза в неделю, потому что просто не мог иначе. С чаем такая же история, — рассказывает Никита Заседателев.

Чайные сомелье

Еще одно сходство между китайским чаем и алкоголем заключается в том, что знатоков чая тоже называют сомелье. Они проходят обучение, изучая историю культивирования чая, географию плантаций, классификацию, технологии производства и традиции приготовления. Курсы, которые проводятся и в режиме онлайн, включают практическую часть.

— Сортов чая очень много и нюансов приготовления тоже немало. За этими навыками приходят очень разные люди! С профессиональным интересом приходят работники и владельцы чайных магазинов, официанты и бармены, сомелье и бариста, шоколатье и кондитеры — в общем все, кто работают с напитками и едой. Есть следующий уровень — чайная сенсорика. Это уже более серьезное погружение в мир вкусов и ароматов изысканных сортов чая из разных стран. И даже на этот курс ко мне приходят не только профессионалы, но и любители, — рассказывает Полина Сагара.

При этом эксперт напоминает, что чай не только помогает получить удовольствие, но и обладает лечебным действием: снижает стресс, улучшает когнитивные функции и качество сна.

— Сам процесс питья, особенно, если он происходит неспешно, в стиле китайской чайной церемонии, успокаивает и позволяет взглянуть на ежедневную суету со стороны. Из этой точки можно осознать ситуацию и принять решения не импульсивно, а вдумчиво, настроиться на созидание и плавно, с легкой улыбкой буддистского монаха, пуститься в дела, — подытоживает Полина Сагара.

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