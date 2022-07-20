Николай Автухович держит сухую голодовку уже десятый день 20.07.2022, 15:36

Николай Автухович

Несмотря на это, политзаключенного приводят на судебные заседания.

Как стало известно «Радыё Свабода», Николая Автуховича, которого бросили в карцер на неделю, по прежнему приводят на судебные заседания, происходящие в здании гродненской тюрьмы. Он продолжает ослабевать, но держится достаточно бодро и не жалуется на свое состояние. На процессе он при необходимости встает и говорит, но тихо. В тюрьме узника регулярно посещают врачи.

Ранее сообщалось, что Автухович сильно обезвожен, у него пересохли губы и язык, от него идет сильный запах ацетона, который выделяется при голодании. Близкие просят присылать Николаю негазированную воду, соки, мед в пластиковых упаковках, чтобы он в любой момент мог начать выход из голодовки.

Заключенный таким образом протестует против ограничения его в переписке, ему перестали доходить письма даже от престарелой матери.

Человек может умереть без воды уже на третий день, или в его организме могут начаться необратимые изменения.

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