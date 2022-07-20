Эксперт назвал два условия, которые помогут освободить юг Украины 3 20.07.2022, 15:43

2,814

Они не позволят россиянам сдержать наступление ВСУ.

Временно оккупированный юг Украины на правобережье контролируют около 15 тысяч российских военных, заявил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

"Там сейчас находятся 49-я армия, 20-я мотострелковая дивизия, некоторые подразделения 11-й десантно-штурмовой бригады, - рассказал он в комментарии НВ. - Также они усилены мобилизованными с территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР". Эти части занимают ну очень большой фронт и какую-то оборону они могут держать только против небольших украинских подразделений, которые сейчас, как мы понимаем, осуществляют наступление".

По его словам, есть два условия, которые не позволят россиянам сдержать наступление ВСУ: если наша сторона подготовит или применит имеющиеся резервы, и если удастся уничтожить один или два из трех мостов на Херсонщине.

Напомним, российские оккупанты подтвердили второй удар ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр в пригороде Херсона. Они заявляют, что объект почти разрушен, хотя передвижение по нему пока возможно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».