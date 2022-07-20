Опальный олигарх Юрий Чиж написал прошение о помиловании

Опальный олигарх Юрий Чиж написал прошение о помиловании4
- 20.07.2022, 15:52
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Есть два варианта развития событий.
На днях стало известно, что ледовую арену в Березе, собственником которой является компания «Трайпл», выставили на продажу.
Торги должны состояться 1 августа, заявки принимаются по 29 июля.
Арену не смогли продать на минувших торгах и поэтому снова выставили на аукцион. Правда, уже по более низкой стоимости.
Начальная стоимость арены – 5 923 009,65 рублей. Минимальная стоимость составляет 5 182 633,44 рублей.
Юрий Чиж пока по-прежнему находится в СИЗО КГБ.
«Народная Воля» подробно рассказывала обо всех нюансах дела Чижа.
Пару месяцев назад Юрий Александрович написал прошение о помиловании, и, по неофициальной информации, комиссия по помилованию рассмотрела его вопрос. Однако официальной информации об этом пока нет. Официальные лица вообще мало комментируют это громкое дело.
И Чиж по-прежнему за решеткой. Со слов его приближенных, уголовное дело в суд еще не передали.
Есть два варианта развития событий.
Первый – что дело известного бизнесмена все же дойдет до суда. Судя по инкриминируемым статьям, Чижу может грозить не меньше 7 лет лишения свободы. Это с учетом того, что он уже погасил весь инкриминируемый ему ущерб.
Второй – что суда не будет. Этот вариант возможен, если Чижа официально помилуют по всем статьям сразу. В данном случае судьба Чижа зависит от решения лишь одного человека.
Не исключено, что Юрию Чижу озвучили и какие-то другие условия освобождения из-под стражи.
Версий о том, почему известный бизнесмен, который долгое время был рядом с А.Лукашенко, попал в такую непростую ситуацию, высказывается много и самых разных. У Чижа по этому поводу тоже есть свое мнение.
По информации журналистов, Юрию Чижу недавно продлили срок содержания под стражей. Напомним, он находится в СИЗО КГБ с 15 марта 2021 года.
Насколько известно «Народной Воле», Юрий Чиж готов к любому развитию событий.