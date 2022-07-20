Охотились несколько дней и загнали в ловушку: ВСУ рассказали, как сбивали русский «Су-35» 2 20.07.2022, 16:00

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Истребитель перед крушением успел выпустить две ракеты.

Как говорит спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, русский самолет был успешно уничтожен украинским зенитно-ракетным подразделением в районе Новой Каховки.

Бойцы и офицеры украинских воздушных сил несколько дней охотились на российский истребитель Су-35 ‒ и добились своего в минувший вторник, 19 июля. Об этом в эфире единого телемарафона заявил спикер данного рода войск Юрий Игнат.

По его словам, Су-35 патрулировал в районе Новой Каховки несколько дней. Его задачей было вычислить и уничтожить украинские ударные группы, авиационные группы, штурмовики и бомбардировщики.

"Попал он в нашу ловушку, зенитчики на этот раз подловили этот истребитель и он был успешно уничтожен нашим зенитно-ракетным подразделением в районе Новой Каховки", — сказал Игнат.

Спикер ВС ВСУ отметил, что российский истребитель перед крушением успел выпустить две ракеты класса "воздух-воздух" по украинским пилотам. Но те успели совершить противоракетный маневр и выйти из-под удара.

После этого украинские штурмовики и бомбардировщики завершили боевую задачу и нанесли около полутора десятков ударов на разных направлениях, уничтожили РСЗО, скопления техники, боевые бронированные машины, командно-штурмовые пункты, а также личный состав оккупантов.

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