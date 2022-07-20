Поиски дна белорусской экономике еще предстоят 20.07.2022, 16:09

Так уж она устроена.

Уж сколько раз свидетели стабильности с риторически вопрошали в своем телевизоре: «Где ваш отчет, ICAO?». Кушать, бывает не могли, так ждали отчета. Вот, наконец, дождались. ICAO опубликовала окончательный отчет о принудительной посадке самолета, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Вот лучше бы не спрашивали, честное слово. Хотя, они же не для ICAO изображали в телевизоре праведное негодование, а для своего зрителя. Того, единственного, для которого белорусский телевизор старается.

Не уверен про практические последствия этого события. Все практические последствия белорусские власти получили авансом. А учитывая все их совокупные заслуги в укреплении международной безопасности, прибавить к этим последствиям что-то новое уже трудно. ICAO, правда, передала свой отчет в ООН, но с таким же успехом могли и в «Спортлото» написать.

С одной стороны, репутация бесшабашного пирата никому, кроме Джека Воробья, не шла на пользу. А с другой, репутация белорусских властей находится в таком состоянии, что ее трудно чем-нибудь испортить.

Вот Белстат в понедельник подсчитал практические последствия этой испорченной репутации. Если в первом квартале белорусская экономика соскользнула вниз на 0,4 процента, то во втором провалилась сразу на 7,6. И сейчас вопрос состоит в том, достигла экономика дна своего падения или просто сделала маленькую остановку, чтобы передохнуть по дороге.

Теперешнее падение экономики — следствия санкций против белорусского экспорта. И в этом смысле, к тому падению, которое уже есть, трудно будет добавить что-то новое. Экспорт, который имел для белорусской экономики значение, и так, можно сказать, весь запретили.

Но есть же еще и запрещенный европейский импорт. А запрещенный европейский импорт, это не тот импорт, который сыр и ветчина, а тот импорт, который оборудование, комплектующие и полезные для производства материалы.

Так уж белорусская экономика устроена, что без импорта в ней ни курочку вырастить, ни картошечку посадить. Не говоря уже о производствах с более высоким уровнем технологической сложности.

А последствия санкций на импорт белорусская экономика еще толком не распробовала. Потому что закупились заранее и на складах есть запасы. Но на всю экономику же не запасешься.

Вот сейчас у белорусских чиновников есть великий план, чтобы импортозамещать недостающее в России и иметь себе на этом счастье и немного гешефта. Но, чтобы произвести что-нибудь импортозамещающее, надо же сначала купить что-нибудь импортозамещающее. А его теперь не продают. Так что, мне кажется, поиски дна белорусской экономике еще предстоят.

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