Христо Грозев: У Путина – состояние паники 20.07.2022, 16:16

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Христо Грозев

Фото: Reuters

Он не ожидал такого сценария.

Президент России Владимир Путин осознает, что Россия не может добиться в Украине успеха, и пытается спасти свою репутацию. Такое мнение высказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "FreeДом" 17 июля, пишет "ГОРДОН".

Грозев отметил три фактора, которые усиливают стресс у президента страны-агрессора. Первый – безуспешная "спецоперация", второй – потребность в массовой мобилизации, которую Путин опасается объявить в РФ, третий – международная изоляция.

"Я не могу себе представить ситуацию, в которой Путин считает, что у него есть успешная "операция", даже полууспешная. Поэтому все его выступления последних недель можно считать попыткой как-то спасти свою репутацию", – считает расследователь Bellingcat.

Он уточнил, что, несмотря на усилия пропаганды, россияне вполне отдают себе отчет в огромных потерях российских вооруженных сил в Украине. Грозев сказал, что боязнь Путина объявить официальную мобилизацию свидетельствует о понимании российским президентом того обстоятельства, что даже "зомбированное общество" в России не готово к этому.

"Потому что слишком много, десятки тысяч уже матерей и родителей рассказывают своим друзьям и родственникам, что пропали сыновья или супруги не возвращаются. А он (Путин. – "ГОРДОН") не предупреждал, что будет такая цена", – подчеркнул расследователь.

Журналист считает, что без мобилизации Путин не сможет продолжать и тем более выиграть войну, особенно когда изменится соотношение сил. Поэтому в РФ будут проводить скрытую мобилизацию, но ее ресурсы не бесконечны.

"Мое понимание, что у него (Путина. – "ГОРДОН") – состояние паники", – подчеркнул Грозев.

Международная изоляция, по мнению Грозева, добавляет Путину стресса, потому что он не ожидал такого сценария.

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