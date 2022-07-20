В Гродненской области врачам-интернам недоплатили 4,5 тысячи рублей законной зарплаты
- 20.07.2022, 16:28
Чем все закончилось?
Всего за первое полугодие этого года в учреждениях здравоохранения региона было зафиксировано более 20 нарушений законодательства о труде, передает «Вечерний Гродно».
Об одном из них рассказала главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Валентина Таврель.
Так, врачам-интернам не выплатили полагающиеся деньги. Общая сумма выплат составляла 4,5 тыс рублей. Только после обращения профсоюзов к нанимателю удалось вернуть незаконно удержанные и невыплаченные деньги.
– В первом полугодии было более двух десятков нарушений законодательства о труде, – подчеркнула Валентина Таврель.
Отмечается, что некоторые организации нарушают правила внутреннего служебного порядка. К примеру, не определены перерывы для отдыха и питания, а также перерывы в связи с переутомлением от жары или длительным нахождением на открытом воздухе во время морозов.