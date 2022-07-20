В Гродненской области врачам-интернам недоплатили 4,5 тысячи рублей законной зарплаты 20.07.2022, 16:28

Чем все закончилось?

Всего за первое полугодие этого года в учреждениях здравоохранения региона было зафиксировано более 20 нарушений законодательства о труде, передает «Вечерний Гродно».

Об одном из них рассказала главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Валентина Таврель.

Так, врачам-интернам не выплатили полагающиеся деньги. Общая сумма выплат составляла 4,5 тыс рублей. Только после обращения профсоюзов к нанимателю удалось вернуть незаконно удержанные и невыплаченные деньги.

– В первом полугодии было более двух десятков нарушений законодательства о труде, – подчеркнула Валентина Таврель.

Отмечается, что некоторые организации нарушают правила внутреннего служебного порядка. К примеру, не определены перерывы для отдыха и питания, а также перерывы в связи с переутомлением от жары или длительным нахождением на открытом воздухе во время морозов.

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