Борис Джонсон попрощался с парламентом цитатой из «Терминатора» 20.07.2022, 16:37

Борис Джонсон

Фото: Anadolu Agency

Видео яркого прощания.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне отставки произнес свою прощальную речь в Палате общин. Он призвал своего приемника держаться ближе к американцам и заступаться за украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Во-первых, держитесь ближе к американцам, заступайтесь за украинцев, заступайтесь за свободу и демократию повсюду", - заявил он.

Также Джонсон призвал будущего примьера снизить налоги в Британии и сделать эту страну лушим местом для жизни и инвистиций.

Джонсон закончил свое выступление известной крылатой фразой из фильма Терминатор "Hasta la vista, baby", что в переводе означает "До встречи, детка".

Напомним, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

Стоит отметить, что в Великобритании уже прошел четвертый раунд голосования за нового лидера Консервативной партии, который автоматически станет премьер-министром.

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