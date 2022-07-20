Назван любимый продукт долгожителей 12 20.07.2022, 16:44

8,234

С помощью него можно будет дожить до 100 лет.

Специалисты назвали один из любимых продуктов питания среди долгожителей. Врачи утверждают, что употреблять такой продукт можно всем, но в умеренных количествах, сообщает PRIMPRESS.

Речь идет об обычном сале. Так, врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа заявила, что это просто «волшебный» продукт.

По словам врача, сало стоит есть буквально всем. Вопреки расхожим стереотипам, это очень полезный продукт, который помогает укреплять иммунитет. Но, конечно, употреблять его нужно осторожно.

«Да, сало сейчас стоит всем есть, оно полезно. Главное, чтобы продукт подходил и не вызывал индивидуальную отрицательную реакцию. Жир, он всегда превращается в нужный продукт питания, а желудочно-кишечный тракт – это наш иммунитет», – сказала медик.

Также она добавила, что сало является важным продуктом для тех, кто живет долго. Врач привела в пример свою коллегу, которая дожила до 100 лет. И эта женщина всегда любила сало. Но кусочек этого продукта лучше съедать в первой половине дня вместе с хлебом, так можно получить максимальную пользу для организма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».