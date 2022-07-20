Стало известно, сколько еще HIMARS США предоставят Украине

Стало известно, сколько еще HIMARS США предоставят Украине7
- 20.07.2022, 16:59
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Министр обороны Штатов раскрыл подробности новой военной помощи.
В рамках предоставления новых пакетов помощи США Украине Киев получит еще несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Украине передадут еще четыре системы HIMARS, рассказал глава Минобороны США Ллойд Остин в начале ежемесячного заседания контактной группы по Украине, сообщил корреспондент Reuters по внешней политике, освещающий новости Пентагона.
«Мы будем продолжать находить инновационные способы для обеспечения нашей долгосрочной поддержки ВС Украины, и мы будем адаптировать нашу помощь, чтобы гарантировать, что Украина имеет технологии, боеприпасы и чистую огневую мощь для самообороны», - сказал Остин в начале виртуальной встречи с союзниками по Украине.