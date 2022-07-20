С полок белорусских магазинов пропали сливки 7 20.07.2022, 17:23

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Покупатели бьют тревогу.

Несколько читателей портала Tochka.by сообщили, что с полок минских магазинов пропали питьевые сливки. Говорят, толком нет ни белорусских, ни импортных. Если появляется отечественный продукт, то не в привычных упаковках Tetra Pak, а в пакетах.

Журналисты проверили, так ли это? Оценили ассортимент в магазинах и заодно пообщались с производителями молочной продукции. Оказалось, покупатели бьют тревогу не зря.

Выбор заметно оскудел

Может показаться, что купить сливки в наше сытое время вовсе не проблема, но это не совсем так.

Хотя в сети магазинов "Санта" данный продукт мы нашли: "Простоквашино" в объеме 350 грамм 10%-й и 20%-й жирности, сливки "Минска марка" в асептической упаковке жирностью 10%, сливки "Петмол" российского производителя в объеме 500 грамм, сливки в капроновом пакете от "Бабушкиной крынки".

Казалось бы, выбор неплохой. Но, как говорят сами продавцы, ассортимент заметно оскудел – не то, что пару месяцев назад.

"Ну, не привозят что-то", – пожала плечами кассир в одном из супермаркетов "Санта" в Минске.

В сети "Виталюр" найти сливки – вообще квест. В двух супермаркетах данного продукта не оказалось вовсе – ни в пакетах, ни в картонных упаковках.

"Уже давно так, но мне кажется, что это только у нас, поищите лучше в других магазинах", – сказала продавец.

Не заговор ли сетей

Можно предположить, что "Виталюр" отказался от закупки сливок, но в других торговых объектах та же проблема.

В минском супермаркете могилевской сети "Перекресток" нашлись сливки только одного белорусского производителя – Минского молокозавода N1.

Если не думать о теории заговора, то получатся, едва ли не всем торговым сетям стало невыгодно продавать сливки.

Оказалось, никаких заговоров: в колл-центре сети "Перекресток" прокомментировали перебои с поставками продукции так:

"С нашей стороны заявки постоянно оформляются, но поставщики их выполняют не в полном объеме. С чем это связано – мы такой информацией не владеем".

Народный лайфхак

Вообще есть простой способ понять, производят ли достаточное количество сливок комбинаты. Для этого обратите внимание в магазинах на ассортимент кефира.

Если верить сообщениям в интернете, кефир делается из стабилизированного молока. То есть с него снимают сливки, чтобы понизить жирность. Логично, что при больших объемах изготовления кефира должно быть и много сливок. Однако этого нет.

Хороший ассортимент кефира на белорусских прилавках при скудном выборе сливок может натолкнуть на мысль, что кефир сделан не из молока. Но это вряд ли возможно в условиях белорусских ГОСТов.

В чем же причина?

За разъяснениями портал Tochka.by обратился непосредственно к производителям. Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка" в Могилеве – одно из самых узнаваемых предприятий по производству молочных продуктов. На сайте компании есть ассортиментный перечень, в котором указано и несколько вариантов питьевых сливок – разной жирности и разной упаковки.

В отделе продаж проблему дефицита питьевых сливок на полках магазинов не отрицают. Говорят, дело не в производителях.

"В связи со временными сбоями поставки упаковки пока их нет в продаже", – сказали там.

О проблемах с упаковкой рассказали нам и в отделе рекламаций Минского молочного завода №1 (бренд "Минская марка").

"Были некоторые трудности с упаковкой. Сейчас проблем нет, скоро сливки появятся в продаже", – уточнили сотрудники отдела.

Что говорят в "Санте"?

В группе компаний "Санта" ответили, что питьевые сливки они вовсе не производят в последние годы.

"Мы давно ими не занимаемся. Но что касается упаковки Tetra Pak для молока и кефира – у нас проблемы с ней нет. Слава богу, все поставляется, потому работаем штатно", – рассказали Tochka.by в пресс-службе.

В частности, "Санта" получает упаковку из российского города Лобня, именно там находится завод шведской компании Tetra Pak, который работает с белорусскими компаниями.

Tetra Pak уйдет из РФ и Беларуси?

В середине июня этого года ходили разговоры о закрытии предприятия из-за санкций, запрещающих поставки расходников и сырья в РФ для выпуска асептической пищевой упаковки.

Тогда на рынке производителей молока и соков началась самая настоящая паника. Ведь фактически семь из десяти упаковок для таких товаров делает завод в Лобне.

Правда, пока предприятие продолжает работу, но все же менеджмент компании не исключает, что производство может остановиться в любой момент.

Что касается Беларуси, то прямых запретов на поставку данной упаковки в нашу стране нет, асептический картон пересекает границу, но стал стоить дороже, да и приезжает на белорусские фабрики порой не вовремя.

Эксперты не отрицают, что прекращение выпуска упаковки "тетрапак" в РФ ударит по белорусскому экспорту, так как использование обычной картонной тары будет означать сокращение сроков хранения товара.

Молочка в полиэтилене

Тем временем в супермаркетах стало больше молока и кефира в полиэтиленовых бутылках. Но если молоко и кефир народ покупает в литровых объемах, то литр сливок мало кому нужен. Отсюда, скорее всего, и возникает проблема – во что фасовать этот продукт. Может, потому и дефицит?

Соки "белеют" на глазах

Из-за нехватки "тетрапака" меняют формат розлива не только молочные производители. Компания "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" уже изменила внешний вид упаковки ряда напитков.

Если раньше соки линейки "Добрый" продавались в асептической упаковке насыщенного темно-зеленого цвета, то теперь напитки "побелели" – продаются хоть и в "тетрапаке", но почти без рисунков.

В соцсетях многие шутят, что в глазах от разноцветья на полках больше не рябит, но относятся к ситуации с пониманием. Главное ведь не то, что снаружи.

Основная версия – из-за нехватки сырья компании изменяют дизайн упаковок с целью минимизации использования краски, потому что она для "тетрапака" особенная и тоже в дефиците.

Аналоги Tetra Pak

Сложно предсказать, как дальше будет складываться ситуация с поставками упаковки для молочных продуктов и соков в Беларуси. Наверняка производители заинтересованы в скором решении проблемы. Скудный ассортимент ряда товаров не на руку и торговым сетям.

Пока в РФ идут споры о том, закрывать или нет завод по производству асептической упаковки, многие местные компании начинают эксперименты по выпуску своего "картона", свойствами похожего на "тетрапак".

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