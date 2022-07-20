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Украинские воины уничтожили замаскированный блиндаж и позиции оккупантов

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  • 20.07.2022, 17:30
  • 2,986
Украинские воины уничтожили замаскированный блиндаж и позиции оккупантов

Беспилотники наводят ужас на российских военных.

Украинские военные с помощью сброшенных с беспилотников боеприпасов уничтожили замаскированный блиндаж и укрепления российских захватчиков.

Видео опубликовали на странице в Facebook 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Пилоты БПЛА бригады наводят ужас на вояк РФ. В умелых руках операторов коптеры становятся полноценной многофункциональной боевой единицей", - говорится в сообщении.

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