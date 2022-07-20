Украинские воины уничтожили замаскированный блиндаж и позиции оккупантов 2 20.07.2022, 17:30

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Беспилотники наводят ужас на российских военных.

Украинские военные с помощью сброшенных с беспилотников боеприпасов уничтожили замаскированный блиндаж и укрепления российских захватчиков.

Видео опубликовали на странице в Facebook 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Пилоты БПЛА бригады наводят ужас на вояк РФ. В умелых руках операторов коптеры становятся полноценной многофункциональной боевой единицей", - говорится в сообщении.

in 🇬🇧 and 🇺🇦

⚔️ Пілоти БПЛА 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха 🇺🇦🤴🖤💪🏼 наводять жах на лихо-вояк рф.

В умілих руках операторів коптери стають повноцінною багатофункціональною бойовою одиницею. pic.twitter.com/ueJ1nWGy92 — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) July 20, 2022

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