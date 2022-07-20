«Принимают по смешной цене, обидно даже отдавать» 2 20.07.2022, 17:47

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Сколько и как зарабатывают белорусы на заготовке ягод и грибов.

Сейчас благоприятное время для сбора ягод и грибов в лесах. Многие белорусы ходят за дикоросами не только для своих нужд, но и для того, чтобы заработать какие-то деньги. Журналисты «Зеркала» узнали у сборщика ягод и коммерсанта о том, как сегодня идет такая работа, за сколько принимают дары лесов и выгодное ли это дело.

«Принимают ягоды по смешной цене, обидно даже отдавать»

Эдуард хоть и живет в Минске, чернику собирать умеет — с детства ходил в лес за ягодой вместе со взрослыми. Сейчас мужчина имеет свою семью, основную работу, но ягоды собирать не перестал. Правда заготовки у него не в промышленных масштабах, чаще — как элемент времяпровождения выходных в деревне.

— В Минске я работаю по графику двое суток через двое или трое через трое, поэтому ездить в деревню могу и в будни. Со мной едет моя семья, — рассказал Эдуард.

Деревня белоруса находится в Брестской области, чтобы доехать на авто туда-обратно уходит 40 литров бензина. Поэтому за ягодой семья идет в том числе для того, чтобы окупить топливо.

— Идем в лес часов около девяти — это не рано, некоторые деревенские выходят в 6.00−7.00, чтобы собрать максимум до того, как начнется жара. У нас «спецодежда» — мастерка, штаны, обязательно головной убор, на ногах кроссовки или резиновые сапоги. Берем с собой воду и репелленты от комаров — в лесу насекомых валом, впрочем, в этом году их немного меньше.

Эдуард проводит в лесу часа три, за это время он с помощью ковшика-гребенки собирает два ведра черники — это примерно 16 килограмм. Мужчина говорит, что он настолько натренирован, что спина у него «не отваливается» после трехчасового нахождения в полусогнутом состоянии.

— Люди пошли за черникой еще в июне — она тогда еще полузеленая была. В ведре у них было около 20% незрелой ягоды. Но коммерсанты брали и такую ягоду. Сейчас в лесу уж почти всю чернику выгребли, чтобы ее собрать, надо километра четыре вглубь ехать.

По словам Эдуарда, сейчас заготовители принимают у населения ягоды «по смешной цене, обидно даже за такую отдавать» — 4 рубля 20 копеек, хотя в этом сезоне была цена и пять рублей. Черника, собранная вручную, ценится дороже — ее берут по 8 рублей за килограмм, но она и красивая: голубая, с пыльцой, листьев ведре минимум.

— У нас в деревне два коммерсанта-заготовителя. Приезжаешь к нему из леса — он взвешивает дикорос и сразу же рассчитывается.

Стоимость двух ведер Эдуарда выходит около 67 рублей. По его наблюдениям, многие деревенские сдают ягоды и в больших масштабах — там профи, «за час ведро собирают». Но есть и местные выпивохи, которые ходят в лес даже с маленьким ведерком от майонеза — насобирают килограмм ягоды и несут его заготовителю, а потом идут в магазин за бутылкой спиртного.

— Смотрел недавно за сколько коммерсанты сдают нашу ягоду: они везут ее тем, кто стоит на рынке и сдают им чернику по 13 рублей за килограмм, а те уже в розницу продают за 18 рублей килограмм. Я-то сам на рынок продавать не пойду — нет на это времени, да и работа есть.

Доход заготовителя не стал меньше из-за падения закупочной цены

23-летний Матвей (имя изменено. — Прим. ред.) живет в деревне в Брестской области, оттуда до заповедника «Беловежская пуща» всего пять километров. Что такое заготовка ягод и грибов, парень знает с детства — его бабушки, дедушки и родители ходили в лес на сборы, мальчика брали с собой, когда ему исполнилось четыре года. Лет с 13−14 отец начал нанимать его в качестве грузчика, платил 50 тысяч рублей в день (на старые деньги, до деноминации). Подросток быстро потерял к этому интерес — просто таскать ящику ему было не интересно, ему хотелось быть заготовителем.

— Когда мне было 14 лет, я снял у знакомой женщины старый нежилой дом, повесил на забор объявление и стал закупать у населения дикоросы. И настолько вошел во вкус, что теперь каждый год с нетерпением жду начала сезона. Жалею только, что из-за службы в армии пропустил два лета, — рассказал молодой полешук.

Родители Матвея тоже закупали ягоды и грибы у населения, так и стояли: парень — на одной стороне деревни, его мама — на другом. Потом продукцию у них забирал отец и вез сдавать на разные фирмы.

Когда Матвей вернулся из армии, его отец уже не мог заниматься заготовкой, поэтому парень забрал у отца семейный бизнес. Он зарегистрировался как заготовитель дикорастущей продукции и начал работать самостоятельно. Первое время отец помогал советами — «все же опыта у него больше», но время идет и старые методы становятся не актуальными, Матвею пришлось подстраиваться под теперешние реалии, «чтоб не влететь на кругленькую сумму».

— Закупаю у населения на постоянной основе чернику, лисичку, подберезовики и польский или синий гриб (кто как его называет). Метод заготовки у меня не сильно сложный. Я живу в частном доме, вешаю на свой забор объявление с ценами и жду, пока люди придут ко мне сдавать все, что насобирали.

Парень отметил, что метод заготовки дикороса зависит от региона, например в их краю люди привыкли возвращаться в деревню из леса и сдавать продукцию кому-то домой. Но знаю в других местах заготовители не сидят дома, они едут на окраину леса и закупают товар непосредственно там.

— Каждый сезон не похож на предыдущий, невозможно предсказать, каким он будет, очень много на это факторов влияет. Например, холодная весна, когда перемерзают ягодники в лесу или слишком сухое лето. Идеальная погода для заготовителей: с середины июня по сентябрь, когда температура примерно 23 °C и идут дожди.

Матвей говорит, что в этом году цена за килограмм черники упала до 3−4,5 рублей, в прошлом стоимость закупки колебались от 5 до 8 рублей. Лисички он покупает по 4 рубля за килограмм. Заготовитель считает, что понижение закупочной цены произошло из-за того, ягод в этом сезоне намного больше чем в прошлом году, и еще ее стало сложнее отправить в страны ЕС, по его подсчетам около 80% дикоросов шли на экспорт.

Парень говорит, что люди возмущаются понижением цены, но все равно продолжают ходить в лес. При этом его доход не стал меньше из-за падения закупочной цены, он как и прежде в день сдает от 400 до 600 кг продукции, наваривая на каждом килограмме один рубль.

— Мне надо уметь находить правильный подход к сборщикам, если не получится, то люди просто перестанут приносить дикорос мне, отнесут их в другой дом, потому что много таких заготовителей как я. А с людьми работать очень тяжело.

Один человек приносит из леса каждый день около 9−11 кг черники. Продукт парень сдает их на фирму, куда товар возил еще его отец, она находится недалеко от дома.

— Многие считают, что это очень легкий труд и каждый так сможет, на самом деле это очень нет — тяжело работать. И чем дольше длится сезон, тем больше накапливается усталость. Но все работаем, потому что есть поговорка — «отдыхать будем зимой, а сейчас работаем».

Парень говорит, что когда закончится черника, то он переключился на грибы — сперва лисички, потом пойдут польские и красноголовики.

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