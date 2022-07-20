Житель Лунинецкого района откопал мину 20.07.2022, 18:15

Фотофакт.

Житель Лунинецкого района проводя земляные работы, откопал мину времен Второй мировой войны, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

О находке, внешне напоминавшей боеприпас, мужчина сообщил в дежурную часть Лунинецкого РОВД. Сотрудники милиции немедленно выехали на место происшествия и оцепили потенциально опасный участок.

Впоследствии специалисты саперно-пиротехнической группы воинской части 7404 определили, что найдена была 82-миллиметровая минометная мина, лежавшая в земле со времен Второй мировой войны. Других боеприпасов при обследовании территории найдено не было.

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