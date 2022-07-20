Выборы премьера Британии: в финал вышли Риши Сунак и Лиз Трасс 20.07.2022, 18:17

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Имя нового премьера объявят 5 сентября.

По итогам очередного раунда голосования на пост лидера правящей Консервативной партии Британии в среду, 20 июля, из гонки выбыла бывшая министр обороны Пенни Мордонт.

Как сообщает BBC, за пост премьера дальше будут соревноваться экс-канцлер казначейства Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Результаты голосования:

Риши Сунак — 137;

Лиз Трасс — 113;

Пенни Мордонт — 105.

В пятницу, 22 июля, начнется голосование за победителя среди 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера политсилы и премьера объявят 5 сентября.

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