Выборы премьера Британии: в финал вышли Риши Сунак и Лиз Трасс
- 20.07.2022, 18:17
- 1,210
Имя нового премьера объявят 5 сентября.
По итогам очередного раунда голосования на пост лидера правящей Консервативной партии Британии в среду, 20 июля, из гонки выбыла бывшая министр обороны Пенни Мордонт.
Как сообщает BBC, за пост премьера дальше будут соревноваться экс-канцлер казначейства Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Результаты голосования:
Риши Сунак — 137;
Лиз Трасс — 113;
Пенни Мордонт — 105.
В пятницу, 22 июля, начнется голосование за победителя среди 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера политсилы и премьера объявят 5 сентября.