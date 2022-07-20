Как телефонная мошенница обрабатывала белоруса 20.07.2022, 18:27

Запись разговора.

Читатель «Онлайнера» Александр рассказал, что уже второй раз в течение недели ему звонят якобы из «Приорбанка» и просят продиктовать секретный код, дабы «предотвратить» оформление кредита на него (объясняют, что секретным кодом якобы нельзя делиться ни с кем, кроме работников банка). Мужчина записал разговор и передал в редакцию. Даже после того, как Александр дает понять мошеннице, что раскусил ее, девушка продолжает играть сотрудника банка и требует прекратить повышать на нее голос.

Вначале девушка рассказывает Александру, что на него пытаются оформить онлайн-кредит и, чтобы этого не допустить, он должен продиктовать секретный код из СМС.

Приводим этот занимательный диалог.

— Подскажите, звонки, сообщения от «Приорбанка» за последнее время поступали?

— Да.

— У вас что-либо запрашивали?

— Да.

— Что именно?

— Шесть последних цифр. Код, который пришел на телефон.

— Дело в том, что сотрудники могут запрашивать данную информацию для того, чтобы заблокировать какую-либо заявку. Вы не предоставляли, верно?

— Нет, нет.

— Возможно, именно поэтому заявка поступила к нам еще раз. Александр, я вам сейчас буду направлять точно такое же сообщение, это для блокировки регистрации, после чего будем блокировать кредитование.

— Какой банк?

— «Приорбанк».

— А при чем тут кредитование? Вы же говорили, что... Там на кредит заявка поступила?

— Я же вам сказала, поступила заявка на регистрацию интернет-банкинга, после чего через семь минут поступила заявка на онлайн-кредитование через данный интернет-банкинг. Так как заявка показалась подозрительной, так как вы в нашем банке уже не обслуживаетесь, мы с вами связались для уточнения информации. То есть кредит был одобрен банком, но не был зачислен, так как мы с вами связались. Поэтому я вам сейчас буду направлять такое же сообщение, оно поступит с официального номера «Приорбанка». В режиме разговора просмотреть будет удобно?

— Да.

— Вам поступит СМС, там так и будет указано: «Приорбанк». То есть сообщение строго с официального номера, ни с какого-либо стороннего. Также СМС третьим лицам, таким как друзьям, родственникам, знакомым, вы ни в коем случае не предоставляете. Возможно, ранее поступали какие-либо заявки, поэтому с вами специалисты связывались и направляли вам СМС. Если сообщения направляются с официального номера, с вами связываются специалисты, так как скомпрометировать номер банка невозможно, то есть направить СМС кому-либо, кроме сотрудника банка, нереально.

— Понял, понял.

— Вам СМС поступило? Посмотрите, я ожидаю на линии.

— Да, поступило.

— Шесть цифр, которые там указаны, озвучьте.

— А, там написано идите ***.

После Александр начинает нецензурную перебранку. Но мошенница продолжает настаивать, что она реальный работник.

Помните, что секретный СМС-код от банков нельзя сообщать никому, даже работникам банка.

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