Путин поручил открыть в Беларуси российские классы 5 20.07.2022, 18:31

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Президент РФ уже даже не уведомляет Лукашенко о своих действиях в Беларуси.

Президент России Владимир Путин поручил председателю госкорпорации ВЭБ Игорю Шувалову «найти десятку» миллиардов российских рублей для оснащения белорусских школ российскими инженерными классами. Об этом сообщает «РИА Новости». В пересчете это около 161,4 млн долларов.

Владимир Путин сделал такое поручение после того, как сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов, которая специализируется в том числе на оснащении школ инженерными классами, попросил помочь фирме в экспорте технологий, в том числе в оснащении белорусских школ.

Фролов заявил, что для оснащения белорусских школ потребуется государственный кредит 9 миллиардов российских рублей. «И нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь, надо найти выход из такой задачи», — обратился Павел Фролов к Владимиру Путину. Руководитель компании «Роббо» добавил, что хотел бы оснастить «роббо классами» все российские школы и культурные центры за рубежом по линии Россотрудничества и МИД.

Владимир Путин обратился к главе госкорпорации ВЭБ Игорю Шувалову. «Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», — сказал президент.

Президент России добавил, что белорусам надо «помочь обязательно», это близкое, союзное государство. «Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег», — добавил он.

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