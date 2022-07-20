Под Киевом подбитый на огороде танк женщина превратила в клумбу

Под Киевом подбитый на огороде танк женщина превратила в клумбу6
- 20.07.2022, 18:51
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Фотофакт.
Прошло несколько месяцев после освобождения Киевской области от российского оккупационного войска. Оккупанты оставили после себя значительные разрушения и большое количество своей уничтоженной техники. Из одного такого сожженного российского танка жительница Большой Дымерки сделала настоящую клумбу.
Об этом сообщили в местной Facebook-группе.
Жительница поселка Большая Дымерка нашла на своем огороде сожженный вражеский танк, однако забирать его оттуда не стала – она придумала ему лучшее применение. Теперь российский танк не уничтожает мирных украинцев, а служит клумбой.
«Прикидывала земелькой танчик в огороде, цветами обсадила и сказала: «Танк не забирайте до осени! Только после того, как выкопаю картошку и срежу капусту!», — рассказала женщина.
Вот так обычные украинцы делают из грозной военной техники мирную клумбу на огороде. Это ярко характеризует отличия в менталитете и образе жизни украинцев и россиян.