Под Киевом подбитый на огороде танк женщина превратила в клумбу 6 20.07.2022, 18:51

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Фотофакт.

Прошло несколько месяцев после освобождения Киевской области от российского оккупационного войска. Оккупанты оставили после себя значительные разрушения и большое количество своей уничтоженной техники. Из одного такого сожженного российского танка жительница Большой Дымерки сделала настоящую клумбу.

Об этом сообщили в местной Facebook-группе.

Жительница поселка Большая Дымерка нашла на своем огороде сожженный вражеский танк, однако забирать его оттуда не стала – она придумала ему лучшее применение. Теперь российский танк не уничтожает мирных украинцев, а служит клумбой.

«Прикидывала земелькой танчик в огороде, цветами обсадила и сказала: «Танк не забирайте до осени! Только после того, как выкопаю картошку и срежу капусту!», — рассказала женщина.

Вот так обычные украинцы делают из грозной военной техники мирную клумбу на огороде. Это ярко характеризует отличия в менталитете и образе жизни украинцев и россиян.

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