В Беларуси сезон активности клещей 1 20.07.2022, 18:55

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Чем привиться?

Ежегодно в нашей стране регистрируется более 2 тысяч случаев заболеваний болезни Лайма и около 100 случаев клещевого энцефалита.

Медики напоминают: неспецифическая профилактика клещевых инфекций включает ношение головных уборов, специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не допускает заползания клещей, применение репеллентов, проведение само- и взаимоосмотров при пребывании в лесу, обращая особое внимание на швы, карманы, складки одежды.

При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь. Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно с использованием специализированных устройств для удаления клещей промышленного изготовления, нитяной петли или тонкого пинцета. Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его, а место присасывания обработать любым спиртовым раствором.

После удаления клеща следует обратиться к участковому терапевту или инфекционисту, который при необходимости назначит профилактическое лечение (максимальный эффект которого достигается в первые 72 часа после укуса клеща), а также установит медицинское наблюдение. Случаи развития болезни Лайма у тех лиц, которые принимали профилактическое лечение после укуса клеща, крайне редки.

Заразиться клещевым энцефалитом возможно не только через присасывание зараженного клеща. Были зарегистрированы случаи заражения при употреблении в пищу сырого молока коз, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому молоко, которое не куплено в магазине, а взято от домашнего животного, перед употреблением в пищу нужно прокипятить в течение 2-3 минут.

Защититься от клещевого энцефалита можно с помощью профилактической прививки, против болезни Лайма вакцина не разработана.

В Беларуси иммунизация против клещевого энцефалита в первую очередь осуществляется лицам, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием в лесу. Также прививки предлагаются гражданам, выезжающим на сезонные работы в высокоактивные природные очаги клещевого энцефалита, находящиеся на территории Республики Беларусь. Речь идет о таких местах, как – Национальный парк «Беловежская пуща», Березинский заповедник, зоны Российской Федерации (Приуралье, Сибирь, Дальний Восток) и другие страны.

Чем привиться?

Медицинские услуги сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи являются дополнительными и оказываются учреждениями здравоохранения на платной основе. За консультацией по вопросам проведения прививок следует обращаться в организацию здравоохранения по месту жительства.

На территории Республики Беларусь разрешены к применению следующие вакцины: «Энцевир» и «Клещ-Э-Вак» производства Российской Федерации, «ТикоВак» и «ТикоВак Джуниор» производства Pfizer Inc., США.

Курс профилактической иммунизации против клещевого энцефалита состоит из 2-х прививок, выполняемых с интервалом 1-7 месяцев. Курс вакцинации (две прививки) можно проводить в течение всего года, в том числе и в летний период (эпидсезон), но не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита. Наиболее оптимальный интервал между первой и второй прививками – 5-7 месяцев (первую прививку рекомендуют делать в октябре-ноябре, а вторую в марте-апреле). Для поддержания иммунитета рекомендуется через год после завершения курса сделать ревакцинацию, в дальнейшем ревакцинацию необходимо делать каждые 3 года.

Для тех, кто «опоздал», существуют экстренные схемы вакцинации, при которых интервал между прививками может быть сокращен до 14 дней.

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