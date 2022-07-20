Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 20.07.2022, 19:02

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ВСУ отбили ряд штурмов, под Бахмутом продолжают ожесточенные бои.

Украинские защитники отбили ряд штурмов на многих направлениях. Оккупанты пытаются захватить Бахмут и территорию Углегорской ТЭС.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

на Волынском, Полесском и Северском направлениях враг осуществлял обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Волфине, Павловка и Улановое Сумской области;

на Харьковском направлении оккупанты обстреливали вблизи Старого Салтовуа, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементеевки и Коробочкиного, а также нанесли авиаудар рядом с Мосьпаново и Ртищевкой. Также российские военные пытались продвинуться в направлении поселка Питомник;

на Славянском направлении оккупанты вели обстрел в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, большая Камышеваха, Покровское и других. Украинские бойцы отбили штурм в районе Богородичного;

на Краматорском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, а также нанесли удар вблизи Краматорска и Славянска. Пытались штурмовать в районах Григоровки и Спорного, однако украинские бойцы нанесли врагу отпор;

на Бахмутском направлении оккупанты пытаются создать условия для захвата Бахмута и Углегорской ТЭС. Российские военные обстреливали районы населенных пунктов Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других, а также нанесли удар авиацией по Покровскому. Бои в районе Берестово и на подступах к Углегорской ТЭС продолжаются;

на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Ольгевское, Малиновка, Гуляйполе, Преображенка, Железнодорожное, Каменское. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки. Также оккупанты пытались провести разведку боем в районе Новоселовка, однако понесли потери и отошли;

на Южнобугском направлении оккупанты сосредоточились на недопущении продвижения украинских бойцов вглубь. Проводят разведку БпЛА и систематически обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Большое Артаковое, Лозовое, Широкое, Апрельское, Любомировка, Березнеговатое, Котляровое, Степная Долина, Новая Заря, Лупареве и ряда других. Также российские военные нанесли удар авиацией возле Муравьевки и Новогригорьевки.

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