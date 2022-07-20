В Беларуси закрывается девятая пиццерия «Папа Джонс» за последние четыре месяца 3 20.07.2022, 19:11

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На этот раз — в микрорайоне Сухарево.

Сеть Papa John’s объявила о закрытии очередной пиццерии в Беларуси, на этот раз — в микрорайоне Сухарево в Минске. Это уже девятая пиццерия этой сети, которая перестает работать за последние четыре месяца.

В соцсетях Papa John’s Pizza появилась сегодня информация, что у пиццерии в микрорайоне Сухарево в Минске (улица Скрипникова, 11А) 26 июля — последний рабочий день. Причины закрытия не сообщаются.

Ранее в Минске в июне закрыли пиццерию этой сети в Лошице (улица Лучины, 7).

В регионах также закрывают эти пиццерии. Так, 30 марта — в Гродно, после этого — в Бобруйске, Боровлянах, Гомеле, Могилеве, Витебске и Мозыре.

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