В Беларуси закрывается девятая пиццерия «Папа Джонс» за последние четыре месяца

В Беларуси закрывается девятая пиццерия «Папа Джонс» за последние четыре месяца3
- 20.07.2022, 19:11
- 2,344
На этот раз — в микрорайоне Сухарево.
Сеть Papa John’s объявила о закрытии очередной пиццерии в Беларуси, на этот раз — в микрорайоне Сухарево в Минске. Это уже девятая пиццерия этой сети, которая перестает работать за последние четыре месяца.
В соцсетях Papa John’s Pizza появилась сегодня информация, что у пиццерии в микрорайоне Сухарево в Минске (улица Скрипникова, 11А) 26 июля — последний рабочий день. Причины закрытия не сообщаются.
Ранее в Минске в июне закрыли пиццерию этой сети в Лошице (улица Лучины, 7).
В регионах также закрывают эти пиццерии. Так, 30 марта — в Гродно, после этого — в Бобруйске, Боровлянах, Гомеле, Могилеве, Витебске и Мозыре.