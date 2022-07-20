Глава Пентагона: Сейчас критическая фаза войны РФ и Украины
- 20.07.2022, 19:21
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Партнеры Украины продолжат оказывать поддержку Киеву.
Министр обороны США Ллойд Остин, выступая 20 июля на онлайн-заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»), заявил, что для Украины жизненно важна коллективная поддержка партнеров.
Расшифровку его речи приводит сайт Пентагона.
По словам Остина, к формату «Рамштайн» присоединились 50 стран, 30 государств предоставляют Украине оружие.
Он анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов для артиллерии, а также сказал, что две системы ПВО NASAMS уже переданы Украине.
Остин отметил, что Россия после неудачной попытки захватить Киев перестроилась и «решила, что сможет легко захватить Донбасс», но потерпела неудачу.
«Все это время [за период с 24 февраля] Россия пыталась подавить дух свободного народа Украины. И они потерпели неудачу. И как мы видим снова и снова на протяжении последних месяцев войны, украинские войска срывают боевые задачи Москвы. И они защищают свою демократию и свою родину с храбростью, решимостью и доблестью, – подчеркнул глава Пентагона. – Вы знаете, сейчас критическая фаза конфликта. И поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и неотложна».
Он заверил, что партнеры едины в поддержке и тверды в своих обещаниях, которые дали Украине.