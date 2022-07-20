Глава Пентагона: Сейчас критическая фаза войны РФ и Украины 20.07.2022, 19:21

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Ллойд Остин

Партнеры Украины продолжат оказывать поддержку Киеву.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая 20 июля на онлайн-заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»), заявил, что для Украины жизненно важна коллективная поддержка партнеров.

Расшифровку его речи приводит сайт Пентагона.

По словам Остина, к формату «Рамштайн» присоединились 50 стран, 30 государств предоставляют Украине оружие.

Он анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов для артиллерии, а также сказал, что две системы ПВО NASAMS уже переданы Украине.

Остин отметил, что Россия после неудачной попытки захватить Киев перестроилась и «решила, что сможет легко захватить Донбасс», но потерпела неудачу.

«Все это время [за период с 24 февраля] Россия пыталась подавить дух свободного народа Украины. И они потерпели неудачу. И как мы видим снова и снова на протяжении последних месяцев войны, украинские войска срывают боевые задачи Москвы. И они защищают свою демократию и свою родину с храбростью, решимостью и доблестью, – подчеркнул глава Пентагона. – Вы знаете, сейчас критическая фаза конфликта. И поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и неотложна».

Он заверил, что партнеры едины в поддержке и тверды в своих обещаниях, которые дали Украине.

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