Российские десантники прибыли в Беларусь 13 20.07.2022, 19:26

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Они остановились в Витебске.

Российские военные прибыли в Беларусь, чтобы посоревноваться на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство».

В Витебске их встретили хлебом и солью военнослужащие 103-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады, сообщает Минобороны Беларуси.

Испытание пройдет на полигоне Лосвидо. Заявлено более 80 кандидатов из сил специальных операций, войсковой разведки и воздушно-десантных войск.

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