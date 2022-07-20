Украинские воины захватили в плен «опытного разведчика» РФ 5 20.07.2022, 19:35

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Видеофакт.

В Белогоровке на Луганщине украинские бойцы захватили в плен вражеского разведчика.

Об этом в Telegram сообщает спецподразделение ГУР МОУ KRAKEN, бойцы которого и схватили россиянина.

«В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МОУ KRAKEN был захвачен в плен разведчик ГРУ ВС РФ. Мы пообщались с ним, получилось довольно интересно. Конечно же вместо правды, Ванька начал рассказывать заготовленную легенду», — говорится в сообщении.

Спецназовцы опубликовали 10-минутный ролик со свидетельствами оккупанта и материалами с его телефона.

«В ролике использован материал с телефона этого ГРУшника. Будучи «опытным разведчиком», он имел свой цифровой дневник... Там его «боевой путь» в Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей», — добавили в подразделении.

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