Литва предоставит Украине бронетранспортеры М113 и М577 20.07.2022, 19:56

Также будут переданы боеприпасы.

Минобороны Литвы намерено передать Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении Минобороны Литвы.

«В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры M113 и M577, которые очень нужны Украине, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва», - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании Координационной группы НАТО по поддержке Украины.

Он подчеркнул, что благодаря предоставленному или обещанному количеству М113 эта бронемашина становится весомой частью Вооруженных Сил Украины, и Литва этому в значительной степени способствует.

Министр также обратил внимание на роль поддерживающих Украину стран в организации обучения украинских военных. Литва предлагает организовать широкую военную подготовку Вооруженных Сил Украины.

«Украина определила основные потребности в курсах, и литовская армия готова на них ответить. Пока есть запрос на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабной подготовке украинского личного состава в Соединенном Королевстве, направив туда инструкторов», - сказал Анушаус.

Военная поддержка Литвы, оказанная Украине, включает системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, противодроны, радары наблюдения, броне, Bayraktar TB2 с боеприпасами, которые купили за средства, собранные гражданами.

Всего военная поддержка Литвы в Украине составляет около 123 миллионов евро.

Литовская армия также оценивает возможность отправки 10 инструкторов в Соединенное Королевство, которое намерено в течение следующих трех месяцев провести базовую 3-недельную военную подготовку для 10 000 украинских воинов.

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