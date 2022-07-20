На «Куфаре» продают украинскую соль по 50 рублей за килограмм 1 20.07.2022, 20:12

Украинская соль исчезла с белорусских прилавков.

Цены на продукцию украинского завода «Артемсоль» начинаются от 25 рублей за кило и доходят до 80 рублей за полуторакилограммовую пачку в зависимости от продавца.

На площадке объявлений Kufar появилась украинская соль, но цены на товар бьют немыслимые рекорды, пишет Tochka.by.

Всего на сайте порядка 10 объявлений о продаже соленого пищевого продукта от завода «Артемсоль».

Цены варьируются

Один продавец из Гомеля просит за килограммовую пачку товара 25 рублей. А другой, уже из Червеня, предлагает 40 рублей за уже легендарный продукт в бело-голубой картонной упаковке с цветочком.

«Это остатки роскоши, ее уже не выпускают», – так прокомментировал свое объявление один из собеседников.

Девушка из Минска по имени Лолита предложила на сайте кило украинской соли за 50 рублей. А на предложение сделать скидку ответила категорическим отказом.

«Нет, забирают и без скидки», – отметила она.

Девушка добавила, что это была последняя пачка соли, и запасы у нее уже закончились.

«Больше не будет у меня, все продали, что было», – сказала собеседница.

Еще один продавец из Минска также выложил объявление о продаже соли – за полтора килограмма просит 80 рублей.

«Соль украинская, 1,5 килограмма, запечатана. Торг», – написано в его объявлении.

Все продавцы говорят, что распродают свои запасы, так как приобрести украинскую соль уже попросту негде.

Сколько стоит белорусская соль

При этом килограмм белорусской соли от «Мозырьсоль» стоит в магазинах примерно 50-60 копеек, а каменная пищевая соль от «Беларуськалия» и того дешевле – в районе 30-40 копеек.

Примечательно, что даже российская морская соль, которую недавно использовал в приготовлении салата Лукашенко, стоит в десятки раз меньше, нежели украинский продукт с рук. Цена соли «Sun Martin» в рознице – примерно 2 рубля.

Почему исчезла украинская соль

В Донецкой области Украины крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче «Артемсоль» не работает с конца апреля 2022 года.

Как ранее сообщали украинские СМИ, завод полностью остановил работу из-за постоянных обстрелов, производственный процесс был невозможен. Большинство сотрудников предприятия – жители города Соледара – эвакуированы. Когда завод возобновит свою работу – неизвестно.

Отметим, что ранее продукции завода «Артемсоль» было на полках белорусских магазинов с избытком, но с началом боевых действий экспорт в нашу страну прекратился. Многие жители Беларуси неоднократно отмечали, что с прилавков исчезла соль украинского производителя. Этот товар в итоге заместила продукция белорусских и российских предприятий.