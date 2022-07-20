Елена Зеленская в Конгрессе США призвала предоставить Украине оружие и системы ПВО 3 20.07.2022, 20:18

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Елена Зеленская

Первая леди Украины выступила перед обеими палатами Конгресса.

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала Соединенные Штаты Америки выделить нашему государству больше вооружений и системы противовоздушной обороны для противостояния вторжению России. Об этом она сказала во время выступления перед обеими палатами Конгресса США.

«Я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени тех, кто потерял руки и ноги. От имени людей, еще живых и целых. От тех, кто воюет и кто ждет своих родных с передовой. Я прошу вещь, которую я хотела бы никогда не просить. Я прошу у вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю. А чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живым.

Я прошу у вас противовоздушную оборону. Чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, не разрушали детские комнаты и целые семьи», – заявила Зеленская.

Первая леди также поблагодарила американцев, в частности, президента Джо Байдена и Конгресса США, за уже оказанную Украине помощь в борьбе за человеческие жизни и независимость государства.

«Пока Россия убивает, Америка спасает. И вы должны об этом знать», – подчеркнула она.

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