Newsweek: Почему Путин почти не двигает правой рукой 5 20.07.2022, 20:38

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Поведение российского автократа в Тегеране снова вызвало подозрения о состоянии его здоровья.

Владимир Путин может и завоевал репутацию среди мировых лидеров с «железной хваткой». Но одна из его собственных конечностей вызвала подозрения во время его поездки в Иран.

Журналисты и пользователи социальных сетей обратили внимание, как Путин прижал к себе свою правую руку во время визита в Тегеран во вторник. Об этом пишет Newsweek, напоминая, что российский автократ встречался там с президентами Турции и Ирана, а также с иранским верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Комментируя видео момента прибытия Путина в международный аэропорт Мехрабад, турецкий журналист Раджип Сойлу заметил: « Что-то не так с тем, как Путин ходит. Также его правая рука не двигается. Это странное видео».

В социальных сетях эти кадры спровоцировали настоящие «диванные» дебаты о диагнозе Путина.

«Очевидно, его правой руке нужно 50 секунд, чтобы завестись, а только потом она начинает работать», – шутил один из пользователей Twitter.

Другие пользователи предполагали, что российский автократ просто «засиделся» во время долгого перелета. Эксперт в сфере безопасности из Foundation for Defense of Democracies Ивана Стаднер объяснила, почему правая рука Путина почти не двигается. Она связала это с тем, что бывший агент КГБ постоянно держит правую руку поближе к табельному оружию.

«Очевидно, очень трудно избавиться от таких странных привычек», – отметила она.

Такую же версию высказал и журналист TRT Али Мустафа, написавший в Twitter: «Недвижимая рука связана с его подготовкой в КГБ, где агентов учили держать руку поближе к кобуре, чтобы можно было быстро достать оружие». Ряд СМИ также сделал вывод из видео прибытия Путина в Тегеран, что российский автократ плохо держится на ногах. Это усугубило сплетни о состоянии его здоровья, которые распространяются с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину. Но, несмотря на сообщение о том, что Путин болен раком, болезнью Паркинсона или страдает сразу от обеих болезней, нет доказательств, которые бы это подтверждали. Кремль же неоднократно настаивал на том, что Путин здоров.

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