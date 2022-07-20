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США и партнеры передадут Украине 20 систем HIMARS

  • 20.07.2022, 20:58
США и партнеры передадут Украине 20 систем HIMARS

12 реактивных систем залпового огня уже в Украине.

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге.

Отмечается, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS.

К тому же, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что украинские военные ловко используют РСЗО.

Милли добавил, что страна продолжит поставки оружия Украине.

Напомним, сегодня США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который включает четыре HIMARS.

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