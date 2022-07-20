HBO показал трейлер приквела «Игры престолов»
- 20.07.2022, 21:05
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Премьера нового сериала намечена на 21 августа.
Американской телеканал HBO выпустил первый официальный трейлер «Дома дракона» — приквела телесериала «Игра престолов». Премьера нового сериала намечена на 21 августа.
«Дом дракона» — экранизация книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь», приквел «Игры престолов», о начале работы над которым было официально объявлено в октябре 2019 года. Съемки сериала начались в апреле 2021 года.
Сериал «Дом дракона» будет рассказывать о событиях на вымышленном континенте Вестерос, происходивших примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Сюжет будет сконцентрирован на гражданской войне между двумя ветвями дома Таргариенов.
Главные роли в «Доме дракона» исполнили Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма ДʼАрси и другие.