Белоруска Ангелина Пиппер поучаствовала в мексиканском «Голосе»
- 20.07.2022, 21:13
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Видеофакт.
Белорусская участница мексиканского шоу «Голос» Ангелина Пиппер успешно преодолела слепые прослушивания и «нокауты» и дошла до третьего этапа конкурса. К сожалению, он стал для нее последним, пишет «Зеркало».
19 июля в эфире показали выступление Ангелины Пиппер в раунде битв. В дуэте со своим соперником, Хосе Мария Ортегой, девушка исполнила песню «Señorita» Камилы Кабелло и Шона Мендеса.
Члены жюри оценили исполнение, раздав множество комплиментов обоим конкурсантам. Но тренер команды, испанский певец Давид Бисбаль, все же сделал выбор в пользу Ортеги. Белоруска не прошла в следующий этап и покинула конкурс.
Вот какой была «битва», ставшая для Ангелины финальной на шоу.
Напомним, Ангелина Пиппер — 22-летняя уроженка Бреста, дочь известного в городе педагога Татьяны Пиппер, создательницы вокального центра для детей Art-Pipper. Девушка уже около пяти лет живет в Мехико, куда уехала вслед за мужем-белорусом.