Россию ждут в Гааге 2 20.07.2022, 21:22

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Трибунал по военным преступлениям откроется до конца года.

Международный уголовный суд (МУС) намерен приступить к рассмотрению первого дела о военных преступлениях России на Украине уже этой зимой. Как отметили источники Bloomberg, окончательная дата еще не установлена, а процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время.

Суд начал расследование возможных военных преступлений в Украине 2 марта после обращения 39 государств. Прокурор Карим Хан заявил, что приступил к сбору доказательств геноцида и преступлений против человечности. Для сбора доказательств военных преступлений была создана совместная следственная группа, в которую входят представители нескольких европейских судебных органов, в том числе прокуратуры МУС и Евроюста.

Сейчас МУС и Украина ведут переговоры о передаче Киевом в Гаагу как минимум одного российского чиновника, попавшего в украинский плен. По словам собеседников Bloomberg, он может захотеть дать показания против высокопоставленных российских командиров.

Преступления российских военных в Украине будут помогать расследовать 45 стран. Среди них США, страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Мексика и Австралия. Также свои расследования военных преступлений в Украине начали более 10 государств ЕС, среди которых Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша.

Нидерланды также призвали создать отдельный международнаый трибунал по военным преступлениям в Украине. Министр иностранных дел страны Вопке Хукстра напомнил, что ни Киев, ни Москва не являются членами Международного уголовного суда.

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