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Власти проверяют сеть «Соседи» из-за утечки данных

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  • 20.07.2022, 21:28
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Власти проверяют сеть «Соседи» из-за утечки данных

В интернете оказались данные 634 тысяч человек.

Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) проводит внеплановую проверку торговой сети «Соседи» по факту утечки персональных данных участников программы лояльности. Об этом говорится в сообщении центра.

Внеплановая проверка проводится в целях оценки соблюдения ритейлером требований законодательства о персональных данных. По ее итогам будет дана оценка соответствия (несоответствия) требованиям законодательства о персональных данных принятых мер по обеспечению защиты персональных данных.

В НЦЗПД заверили, что в настоящее время персональные данные около 635 тысяч участников программы удалены с интернет-ресурса, на котором они были размещены.

В сообщении также указано, что ритейлер должен проинформировать всех лиц, данные которых были распространены, и напомнить о необходимости смены пароля в личных кабинетах на сайте sosedi.by.

Напомним, информация об утечке данных стала появляться в начале июля. По сообщениям, в интернете оказались данные 634 тысяч человек, зарегистрированных на сайте сети sosedi.by. Ритейлер «Соседи» признал утечку данных клиентов — обладателей карт «Купилка» только 19 июля. В компании рассказали, что по итогам внутреннего аудита ужесточен подход к хранению значимой информации и обеспечена «иная степень защиты клиентских данных». Кроме того, сокращено количество сотрудников, которые имеют доступ к информации о покупателях.

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