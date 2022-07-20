В БГЭУ подняли стоимость обучения 20.07.2022, 21:49

На 10%.

Цены на обучение подняли в Белорусском государственном экономическом университете. Отмечается, что стоимость обучения на 2022/23 учебный год установлена «в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалистов». Новые расценки приводятся на сайте вуза.

Стоимость увеличилась примерно на 10%.

В БГЭУ отметили, что в вузе проводится большая работа по поощрению студентов, достигших высоких результатов как в учебе, так и в научной и общественной деятельности университета.

«Возможны такие варианты, как предоставление скидки на обучение и перевод с платного обучения на обучение за счет средств бюджета», — подчеркнули в вузе.

Напомним, накануне стоимость обучения подняли в БГУИР.

Ранее министр образования Андрей Иванец заявил, что из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов стоимость обучения в вузах может быть повышена.

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