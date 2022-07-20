Сенат Италии выразил доверие Драги

Сенат Италии выразил доверие Драги1
- 20.07.2022, 22:01
Ранее премьер Италии сам хотел уйти в отставку.
Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру Марио Драги.
Об этом сообщает La Reppublica.
Отмечается, что в ходе голосования 95 сенаторов проголосовали за вотум доверия для Драги, но 38 были против.
Всего 133 из 315 депутатов Сената приняли участие в голосовании. Члены трех крупнейших партий - «Движение пяти звезд», «Вперед Италия» и «Лига» - отказались голосовать.
Стоит заметить, что Драги уже второй раз предоставляют вотум доверия. Но члены ключевой партии «Движение пяти звезд», которая входит в коалицию, опять не приняли участие в голосовании.