Украинский воин в упор уничтожил российский танк 3 20.07.2022, 22:04

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Работает Javelin.

В Харьковской области украинский воин в упор расстрелял из Javelin российский танк.

Об этом сообщили на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

Меткий выстрел бойца 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко удалось зафиксировать с воздуха. На кадрах видно, как российский танк расположился посреди трассы, а впоследствии его демилитаризировала ракета Javelin.

Украинская «птичка» четко зафиксировала попадание ракеты. Русская броня мигом вспыхнула. Выстрел был осуществлен фактически в упор.

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