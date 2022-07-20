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Украинский воин в упор уничтожил российский танк

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  • 20.07.2022, 22:04
  • 7,196
Украинский воин в упор уничтожил российский танк

Работает Javelin.

В Харьковской области украинский воин в упор расстрелял из Javelin российский танк.

Об этом сообщили на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

Меткий выстрел бойца 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко удалось зафиксировать с воздуха. На кадрах видно, как российский танк расположился посреди трассы, а впоследствии его демилитаризировала ракета Javelin.

Украинская «птичка» четко зафиксировала попадание ракеты. Русская броня мигом вспыхнула. Выстрел был осуществлен фактически в упор.

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