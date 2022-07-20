Последний крупный банк Литвы прекращает платежи с Беларусью 1 20.07.2022, 22:14

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Решение связано с реализацией санкций против режима Лукашенко.

Литовский Šiaulių bankas («Шауляй банк») объявил о прекращении проведения платежей в и из России и Беларуси и всех платежей в российских рублях. Об этом говорится на сайте финансового учреждения.

Решение связано с реализацией санкций против Беларуси и России. В банке подчеркивают, что ради удобства клиентов дали им достаточно времени для перехода на другие рынки и снижения своей зависимости от подсанкционных стран, но дальнейшие риски для банка неприемлемы.

«С 15 августа мы не будем обрабатывать платежи в российских рублях, независимо от страны назначения. С 1 сентября мы не будем обрабатывать платежи в/из России и Беларуси в любой валюте», — заявили в банке.

Исключения могут быть сделаны только по предварительному согласованию для случаев, когда платежи связаны с гуманитарными целями или нужны для обеспечения государственных функций.

Как отмечает Delfi, Šiaulių bankas оставался последним среди крупных банков Литвы, кто еще проводил платежи в РБ и РФ. В мае их прекратили Swedbank и SEB bankas, в конце июня — банк Luminor.

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