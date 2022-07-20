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Зеленский: Есть договоренности относительно эффективной системы ПВО для Украины

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  • 20.07.2022, 22:27
  • 1,862
Зеленский: Есть договоренности относительно эффективной системы ПВО для Украины

Президент Украины записал традиционное видеообращение.

Договоренности Украины по поставкам систем ПВО уже помогают уничтожать ракеты оккупантов. Но этого все еще недостаточно.

Об этом заявил президент Украины.

«Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И мы имеем определенные договоренности на этот счет, есть определенные успехи, которые позволяют уничтожать часть ракет», — заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина все еще нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, потому что необходима «совсем другая скорость и масштаб защиты».

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