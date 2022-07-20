Министр обороны Украины: По новому вооружению держим интригу, его сначала ощутит враг 1 20.07.2022, 22:51

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Алексей Резников

Алексей Резников подвел итоги четвертой встречи в формате «Рамштайн».

Относительно новых поставок вооружения Украина и партнеры, по договоренности, «держат интригу» — сначала их «ощутит» враг на поле боя. Об этом, подводя итоги четвертой встречи в формате «Рамштайн», заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их ощутит враг на поле боя», – написал Резников.

Он отметил, что позитивным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров, «которые касаются и суши, и моря, и неба».

По словам Резникова, в очередном пакете помощи от США, который планируют объявить на этой неделе, среди прочего будут четыре системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий.

Он отметил, что и американские партнеры, и коллеги из других стран выразили восхищение мастерством украинских воинов, в том числе тем, как они используют артиллерию и HIMARS.

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