В Британии сорвали рекордный джекпот в европейской лотерее 20.07.2022, 23:02

Сумма впечатляет.

Владелец лотерейного билета из Великобритании сорвал рекордный джекпот общеевропейской лотереи EuroMillions в размере 195,7 миллиона фунтов стерлингов (230 миллионов евро). Об этом сообщает BBC.

Британский лотерейный оператор Camelot подтвердил, что речь идет также о крупнейшем лотерейном выигрыше за всю историю Великобритании.

Теперь владелец победного билета должен связаться с оператором и подтвердить свой выигрыш. Если он этого не сделает, сумма переходит к следующему джекпоту.

Розыгрыш EuroMillions происходит каждый вторник и пятницу в девяти странах Европы. Для выигрыша джекпота владельцу билета нужно угадать семь цифр: пять обычных и две бонусные (Lucky Star).

В прошлом году джекпот в 210 миллионов евро в лотерею EuroMillions сорвал житель Швейцарии.

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