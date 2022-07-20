В Британии сорвали рекордный джекпот в европейской лотерее
- 20.07.2022, 23:02
Сумма впечатляет.
Владелец лотерейного билета из Великобритании сорвал рекордный джекпот общеевропейской лотереи EuroMillions в размере 195,7 миллиона фунтов стерлингов (230 миллионов евро). Об этом сообщает BBC.
Британский лотерейный оператор Camelot подтвердил, что речь идет также о крупнейшем лотерейном выигрыше за всю историю Великобритании.
Теперь владелец победного билета должен связаться с оператором и подтвердить свой выигрыш. Если он этого не сделает, сумма переходит к следующему джекпоту.
Розыгрыш EuroMillions происходит каждый вторник и пятницу в девяти странах Европы. Для выигрыша джекпота владельцу билета нужно угадать семь цифр: пять обычных и две бонусные (Lucky Star).
В прошлом году джекпот в 210 миллионов евро в лотерею EuroMillions сорвал житель Швейцарии.